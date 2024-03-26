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Глава UFC рассказал, почему Хабиб не является величайшим бойцом

Глава UFC Уайт: у Хабиба был потенциал, просто он недолго дрался

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не стал называть российского спортсмена, экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом всех времен, однако отметил, что он — один из лучших. Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману.

«Я думаю, что у Хабиба был потенциал, чтобы стать претендентом на это звание. Просто он недолго дрался. Во-первых, у него были травмы, и, знаете, он должен был оказаться там, где оказался, гораздо раньше, если бы не травмы и неудачи в его карьере, но в этом нет никаких сомнений», — заявил Уайт.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Хабиб назвал наличие денег проблемой.

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