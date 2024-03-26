Песков: МОК не разговаривает со спортивными властями РФ, контактов практически нет

Международный Олимпийский комитет не поддерживает диалог с российскими властями, а посольство Российской Федерации во Франции не может установить контакт с организаторами Олимпийских игр уже на протяжении многих недель. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию «Аргументы и факты», обсуждая участие российских спортсменов в Играх.

«Никто и предположить не мог, что спортсмен из России будет вынужден подписывать какие-либо документы, осуждающие свою страну, лишь ради участия в Олимпиаде. Это было бы предательством высшего разряда. Тем не менее, похоже, что сейчас нет такого обязательного условия, и все, кто прошел квалификацию, имеет возможность отправиться на Олимпиаду. Это становится вопросом личного выбора для спортсменов и федераций», — подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, российским спортсменам следует учитывать, что Россия не имеет ясного представления о том, как будут организованы некоторые процессы во Франции.

«Однако стоит отметить, что сейчас практически не устанавливаются контакты с Международным Олимпийским комитетом, который не ведет переговоров с нашими спортивными властями», - добавил Песков.

Представитель РФ считает, что международный спорт стал заложником политических конфликтов, и это может привести к серьезным последствиям.

«Я знаю множество спортсменов, для которых участие в Олимпиаде имеет огромное значение. У них может просто не быть другой возможности. Поэтому следует уважать решение атлетов отправиться на Игры», — заявил в беседе с журналистами Песков.

Ранее олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что МОК не может требовать от спортсменов осудить СВО.