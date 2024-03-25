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Фанаты «Ювентуса» отреагировали на трагедию в «Крокусе»

Фанаты «Ювентуса» выразили соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

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juventusfans/VK

Фанаты итальянского «Ювентуса» из группировки Via Filadelfia'88 выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

В своем аккаунте в соцсетях они разместили пост с фотографией на фоне стадиона. На фото изображен баннер с надписью «V.F.88 vs МОСКВА 22-3-2024».

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место, набрав 59 очков. На первой строчке идет миланский «Интер», имея в активе 76 баллов. На второй строчке идет «Милан», набрав 62 очка.

Ранее в Госдуме высказались о проведении матчей РПЛ без зрителей после теракта в «Крокусе».

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