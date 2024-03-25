Олимпийский чемпион отказался верить в недопуск Азаренко и Соболенко до ОИ

Олимпийский чемпион, самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников прокомментировал информацию о том, что представительницы Белоруссии Виктория Азаренко и Арина Соболенко не будут допущены до участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что это нонсенс и он отказывается верить недостоверным данным.

«Не могу быть уверен в этой информации, для меня это нонсенс. Честно говоря, думаю, не может быть такого, чтобы Международный олимпийский комитет не допустил Азаренко и Соболенко до Олимпийских игр, у меня в голове это не укладывается. Полагаю, это просто какие-то спекуляции и вброс, я отказываюсь в это верить. Считаю, что такого не будет и близко. Я действительно не верю, что белорусские теннисистки не будут допущены до Олимпийских игр», — сказал Кафельников.

О том, что Азаренко и Соболенко не попадут в число участников Олимпиады, сообщил портал Tennis Up to Date. По информации источника, спортсменки наказаны из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами.