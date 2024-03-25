Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент РФС обвинил УЕФА в двойных стандартах

Митрофанов об УЕФА: мне все про них понятно, я ничего от них не жду

close
100%
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что не ждет ничего от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно вопроса допуска России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду. Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Израильские футболисты продолжают выступать на международных соревнованиях. Матчи проходят на территории других государств. На данный момент более десятка стран выступили против участия Израиля в турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС просит УЕФА допустить Россию на ближайший цикл отбора.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами