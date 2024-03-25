Вице-президент РФС обвинил УЕФА в двойных стандартах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что не ждет ничего от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно вопроса допуска России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду. Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Израильские футболисты продолжают выступать на международных соревнованиях. Матчи проходят на территории других государств. На данный момент более десятка стран выступили против участия Израиля в турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС просит УЕФА допустить Россию на ближайший цикл отбора.