Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству сезонов с 25 шайбами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов, в которых он забрасывал 25 и более шайб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В матче против «Виннипег Джетс», который завершился победой «столичных» со счетом 3:0, Овечкин оформил дубль, забросив 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. Таким образом, на его счету 18 подобных розыгрышей.

Лидером по этому показателю является Горди Хоу, который провел 20 таких сезонов.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордном канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 27 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.