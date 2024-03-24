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Ветеран ЦСКА объяснил, почему российские игроки должны уезжать в иностранные чемпионаты

Экс-игрок ЦСКА Масалитин объяснил, зачем игрокам РПЛ надо ехать за границу

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему считает верными слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), уезжать в иностранные чемпионаты. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тут выбор между деньгами и повышением мастерства. Здесь футболисты находятся в тепличных условиях, особо не напрягаются, конкуренция не велика, а деньги приличные. А там надо еще выиграть конкуренцию за место на поле и адаптироваться к другой среде», — заявил Масалитин.

21 марта в рамках товарищеского поединка сборная России разгромила команду Сербии со счетом 4:0. 25-го числа подопечные Карпина должны были провести поединок против национальной команды Парагвая, однако матч был отменен из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей. Российские клубы также играют только товарищеские матчи с иностранными клубами.

Ранее Карпин рассказал, в чем Арсен Захарян прибавил в Испании.

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