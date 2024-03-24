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Карпин рассказал, в чем Захарян прибавил в Испании

Тренер Карпин: Захарян стал быстрее принимать решения на поле

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком компоненте прибавил полузащитник Арсен Захарян, который выступает в испанском «Реал Сосьедаде». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза», — заявил Карпин.

21 марта Захарян в составе сборной России сыграл против национальной сербской команды. Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Захарян рассказал, как Федор Смолов помог ему в адаптации в «Реал Сосьедаде».

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