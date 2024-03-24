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Названа главная проблема теннисиста Медведева

Экс-теннисистка Петкович: Медведев звезда, но он всегда был вторым или третьим

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Бывшая теннисистка Андреа Петкович назвала главную проблему в карьере российского спортсмена Даниила Медведева. Ее слова приводит Tennis World USA.

«Медведев находится в худшем положении, он большая звезда, но он всегда был вторым или третьим номером. Сначала был Новак Джокович, теперь Янник Синнер или Карлос Алькарас, и это проблема. Даже если он станет номером один в мире, пока есть Синнер или Алькарас, он всегда будет на втором плане», — заявила Петкович.

Медведев — действующий чемпион «Мастерса» в Майами. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. Россиянин свое выступление начал со второго круга. В ночь на 24 марта он вышел в третий круг этого турнира, победив представителя Венгрии Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет Кэмерон Норри.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9725 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Синнер (8310 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Медведев, у которого 7765 очков.

Ранее Джокович назвал Медведева крокодилом.

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