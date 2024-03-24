Украинский футболист Малиновский одним словом отреагировал на пост «Аталанты» о Миранчуке

Футболист сборной Украины и «Дженоа» отметился комментарием в официальном аккаунте «Аталанты» в социальных сетях, назвав позором реакцию клуба на гол Алексея Миранчука в майке сборной России.

Малиновский по-итальянски написал «Vergoonatevi», что означает «позор», под постом «Аталанты» с голом Миранчука в товарищеской встрече против Сербии.

21 марта сборная России разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В первом тайме отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. На 21-й минуте турецкий арбитр удалил защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 10 результативных передач. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (10+3).

Ранее Бразилия переиграла Англию в товарищеском матче.