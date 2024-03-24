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Игрок «Спартака» пожертвовал полмиллиона рублей для пострадавших в теракте

Игрок «Спартака» Соболев перевел полмиллиона рублей для пострадавших в теракте

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев пожертвовал 500 тыс. рублей пострадавшим в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Футболист выложил скрин перевода в своих социальных сетях.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» случился теракт. Сначала произошла стрельба, а осле нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, перейдя из «Крыльев Советов». В текущем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и пятью результативными передачами. После отправки в аренду Кейта Бальде и Шамара Николсона он остался единственным нападающим команды.

В марте Соболев не попал в окончательный список сборной России на игры против Парагвая и Сербии.

Ранее Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших в теракте.

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