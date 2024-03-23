Названа дата проведения матчей КХЛ, которые были перенесены из-за теракта в «Крокусе»

Предварительно четвертый матч серии «Спартак» — «Металлург» и пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив», которые проводятся в рамках четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоятся 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург» должны были сыграть 23 марта, стартовая сирена была запланирована на 17:00 по московскому времени. Счет в их серии до четырех побед — 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. «Спартак» на своем официальном сайте сообщил, что время начала поединка 26 марта — 19:30 по московскому времени.

Омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» должны были провести матч 24 марта, он должен был начаться в 14:00 по московскому времени. Счет в их противостоянии до четырех побед — 3-1 в пользу ярославской команды.

Обе игры были перенесены из-за теракта, который произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее был отменен матч «Спартака» с азербайджанским клубом.