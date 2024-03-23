Национальная команда России по футболу досрочно завершила сбор

Сборная России по футболу досрочно завершила сбор, который проходил в подмосковном Новогорске, передает «Спорт-Экспресс».

Футболисты, тренерский штаб и персонал разъедутся по домам.

Встреча России и Парагвая должна была состояться 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Пока неизвестно, состоится ли матч в будущем. Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф рассказал, что решение об отмене матча было совместным с Российским футбольным союзом (РФС). Оно связано с трагедией в «Крокусе».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» не состоится в назначенную дату.