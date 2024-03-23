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Булыкин о Карпине: очень сложно совмещать посты в клубе и сборной

Экс-футболист Булыкин о Карпине: нигде в мире не идут на совмещение постов

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, стоит ли Российскому футбольному союзу (РФС) продлевать контракт с тренером Валерием Карпиным, напомнив, что нигде в мире не идут на совмещение постов, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Но у России свой путь. Пока нет международных матчей, РФС может делать все, что хочет. Но я больше склоняюсь к футбольным законам», — сказал Булыкин.

Карпин является тренером сборной России и «Ростова».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Товарищеский матч между национальными командами России и Парагвая отменен из-за теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что сборная России сдает кровь для пострадавших в «Крокусе».

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