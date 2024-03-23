Федерация футбола Парагвая: мы глубоко сожалеем о печальных событиях

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», передает Sport24.

«Мы вместе с РФС решили отменить товарищеский матч Россия — Парагвай. Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях», — сказал Канонникофф.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

В эти выходные в Москве должен был пройти матч 24-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Кубанью», а также матчи женской футбольной Суперлиги, четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся.