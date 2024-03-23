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Вучич о матче «Црвена Звезда» — «Зенит»: сделаем все, чтобы даже птица не пролетела

Вучич рассказал о мерах безопасности на игре «Црвена Звезда» — «Зенит»

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «Прва» рассказал о беспрецедентных мерах безопасности перед товарищеским матчем между белградской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом».

«Мы сделаем все, чтобы даже птица не смогла пролететь и подвергнуть опасности ни наших гостей, ни хозяев. Мы будем беспощадны к любому, кто попытается поставить под угрозу безопасность любого гражданина», — сказал Вучич.

Вучич отметил, что этот матч будет рискованный из-за многих факторов.

Встреча между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» начнется 23 марта в 21.00 по московскому времени.

22 марта в Подмосковье произошел теракт в «Крокусе». Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе все массовые мероприятия 23 и 24 марта.

В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» занимает первое место, набрав 65 очков. В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» идет на первой строчке, имея в активе 40 баллов.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» не состоится в назначенную дату.

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