Игрока клуба РПЛ, выступающего в Европе на правах аренды, выгнали из команды из-за фото

Защитника «Сочи» Муссу Сиссако выгнали из бельгийского «Моленбека», где он выступал на правах аренды до конца сезона-2023/24. Об этом сообщает L'Avenir.

Малийский футболист в своих социальных сетях выложил фото с тренировки в форме соперника «Моленбека» в борьбе за выживание — «Кортрейка». За этот клуб выступает его брат. Это не понравилось руководству, после чего Сиссако выгнали.

«Мы не можем принять, что он надел футболку прямого конкурента, даже если это футболка его брата. Мы не думаем, что у Муссы были плохие намерения, но, учитывая контекст, это неприемлемо», — сказали в клубе.

В феврале 2024 года Сиссако получил травму и выбыл до конца сезона.

Сиссако в сентябре 2022 года подписал контракт с «Сочи». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) малиец провел 10 матчей и забил один гол. В этом сезоне он не выходил на поле.

Полузащитник уже ранее выступал в чемпионате Бельгии. Он играл за «Стандард» (Льеж). Сиссако является воспитанником «Пари Сен-Жермен».

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