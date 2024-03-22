Стало известно, почему Кузнецова перевели во второе звено «Каролины» из четвертого

Комментатор Филипп Майков, ведущий собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, как переход Евгения Кузнецова изменил игру «Каролины Харрикейнз». По мнению специалиста, российский нападающий по мысли заметно превосходил партнеров по четвертому звену, из-за чего и был переведен во вторую тройку.

«Касательно того, что на льду, ну вот два матча ему дали с Котканиеми и Фастом попробовать. Для того чтобы вкатиться, наверное, это было неплохо. Мне прям запомнилась фраза комментатора. Они с «Нью-Джерси» играли. И комментатор сказал: «That's not «Hurricanes» hockey». То есть это не каролинский хоккей, когда четвертое звено «Каролины» минуту катает шайбу в чужой зоне с контролем. Вообще абсолютно не то. Так даже первое звено «Каролины» не играет. А вот за счет Кузнецова, то есть он заставил вот так Котканиеми и Фаста играть. Причем, конечно, по мысли они все равно друг другу не подходят. Там тоже был очень классный момент. В первой или во второй смене Кузнецов быстро от борта отскакивает в центр, буквально полкорпуса развернул и в одно касание сразу отдает на дальнюю штангу, получив от борта. А там этот бедный Фаст, он эту шайбу заметил только тогда, когда она ему в конек ударилась. А должен был по-хорошему уже развернуться, те же полкорпуса, и в одно касание завершить, потому что ему там под руку было. То есть, вот, конечно, они думают не так, как Кузнецов, и он вот это четвертое звено заставил немножечко подвигаться, я думаю, в том числе и поэтому Бриндамор его подвинул чуть повыше к Генцелу и Нечасу. В принципе, с ними смотрится вполне неплохо, потому что по уровню мысли они все-таки действительно друг на друга похожи», — объяснил Майков.

Кузнецов провел в составе «Каролины» восемь матчей, отметившись 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности +3. Всего на его счету 22 (8+14) очка в текущем сезоне при показателе полезности -7 в 51 проведенной встрече.

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