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В сборной Сербии обвинили арбитра в том, что он сломал игру со сборной России

Тренер Сербии Стойкович: удаление сломало игру против сборной России

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после товарищеского матча против сборной России заявил, что раннее удаление полностью сломало игру. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Первые 20 минут мы играли достаточно хорошо, но потом случилось удаление, из-за которого все и случилось,. Это была отличная тренировочная игра для россиян, но не для нас. Единственное, что хорошо — это то, что это поражение случилось сегодня. По сути нас наказали дважды — и удалением, и красной карточкой. На мой взгляд, это решение сломало игру, после этого зрители видели только сборную России, не видели нашу команду», — заявил Стойкович

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее Драган Стойкович заявил, что его игроки разгромно уступили из-за удаления.

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