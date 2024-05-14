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Ученые открыли гигантскую планету из «сахарной ваты»

NatAstro: найден газовый гигант WASP-193b, целиком состоящий из легких элементов

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NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Бельгийские астрономы из Льежского университета обнаружили необычную экзопланету WASP-193b в 1,2 тыс. световых лет от Земли. Ее особенностью оказалась почти отсутствующая плотность, сопоставимая с плотностью сахарной ваты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

WASP-193b почти на 50% больше Юпитера, но лишь в 0,1 раза его массивнее. Планета вращается очень близко к солнцеподобной звезде WASP-193, совершая полный оборот всего за 6,25 земного дня.

По словам исследователей, сверхнизкая плотность в 0,059 грамма на кубический сантиметр сделала WASP-193b настоящей аномалией в каталоге из более чем 5 тыс. открытых экзопланет. Такие показатели невозможно объяснить стандартными моделями образования газовых гигантов, даже если допустить, что у WASP-193b нет ядра, что считается маловероятным.

Для сравнения, плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр. Плотность Юпитера составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр. Сладкая вата имеет плотность 0,05 грамма на кубический сантиметр.

Астрономы считают, что причина невероятной легкости WASP-193b может быть связана с близостью к звезде, чье излучение раздувает ее состоящую из водорода и гелия атмосферу.

Ранее ученые открыли другую экзопланету с очень низкой плотностью.

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