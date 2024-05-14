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Российские врачи спасли женщину с 200 камнями в желчном пузыре

В Подмосковье врачи спасли женщину, удалив из ее желчного 200 камней

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Минздрав Московской области

Врачи Коломенской больницы спасли 40-летнюю пациентку с множественным скоплением камней в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Камни врачи обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, связанного с другим заболеванием.

«Учитывая множественность камней, во избежание возможных осложнений в будущем, было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут», — рассказал хирург больницы Дмитрий Егоров, добавив, что врачи насчитали в органе более 200 камней разного калибра.

Медик подчеркнул, что конкременты в таком количестве у пациента достаточно молодого возраста — редкость.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой.

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