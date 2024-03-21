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Бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России

Экс-футболист Гладилин: Карпин понимает, что руководить сборной является честью

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин понимает, что быть тренером национальной команды является большой честью.

«Большая честь быть тренером сборной. Карпин это понимает. Он полностью выкладывается. Он напишет заявление об уходе, если у него будет усталость или будет не до конца выкладываться», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр.

Ранее в РФС раскрыли сумму, которую выплатили соперникам за игру со сборной России.

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