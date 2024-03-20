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Российская лыжница о флаге нейтральных спортсменов на ОИ: такого цвета должны быть стринги

Лыжница Степанова сравнила флаг нейтральных спортсменов на ОИ со стрингами

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МОК

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале подвергла критике флаг, который Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

«Такого цвета должны быть трусики/стринги, а не флаг. Надеюсь, кто-то из наших атлетов, кто выиграет в Париже, достанет перед телекамерами прямого эфира наш российский флаг», — написала Степанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Кремль отреагировал на введение санкций за участие в Играх дружбы в России.

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