Главный тренер сборной Сербии назвал Карпина особым человеком

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович лестно отозвался о наставнике национальной команды России Валерии Карпине, передает «Спорт-Экспресс».

«Карпин — это известное имя в Европе. Особый человек. Он оставил большой след в российском и в европейском футболе. Мой помощник Горан Джорович дружил с Карпиным. Он говорил о нем только хорошие слова», — сказал Стойкович.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин признался, что не разговаривал насчет продолжения работы в сборной России.