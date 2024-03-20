Известный тренер призвал снять кино об Овечкине, когда он побьет рекорд Гретцки

Бывший нападающий московского «Динамо», тренер Игорь Бахмутов высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В комментарии Legalbet он заметил, что Александру для успеха нужен хороший ассистент.

«Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта, это событие вселенского масштаба. Теоретически, если в этом сезоне у него получится забросить 30 шайб, останется около 40 до Гретцки.

Если ему подберут хорошего центрального, который будет его снабжать передачами, как Бекстрём, то тогда вполне по силам уже в следующей регулярке побить рекорд, почему нет? Ему нужны толковые парни в атаку. Будь я руководителем в «Вашингтоне», я бы все сделал, чтобы он побил этот рекорд как можно быстрее. А как это случится, кино можно снимать», — считает Бахмутов.

Легендарный канадец Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 51 гол – на данный момент на счету россиянина 843 шайбы. В текущем сезоне он набрал 52 (21+31) очка в 64 играх.

Ранее экс-тренер «Авангарда» назвал проблемы, которые могут помешать Овечкину догнать Гретцки.