В КХЛ рассказали, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил вероятность покорения российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки. Его слова передает LiveResult.

«Конечно, Александр — великий хоккеист. Он очень близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Реально ли за два года в его возрасте забросить полсотни шайб? Да, конечно. Уверен, у него все получится. Ничего ему не может помешать? Главное, чтобы его не преследовали травмы», — сказал Каменский.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 шайба.

Ранее Овечкин обошел Гретцки по количеству матчей с голами в регулярном чемпионате.