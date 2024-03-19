Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КХЛ рассказали, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Каменский заявил, что только травмы могут помешать Овечкину обойти Гретцки

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил вероятность покорения российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки. Его слова передает LiveResult.

«Конечно, Александр — великий хоккеист. Он очень близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Реально ли за два года в его возрасте забросить полсотни шайб? Да, конечно. Уверен, у него все получится. Ничего ему не может помешать? Главное, чтобы его не преследовали травмы», — сказал Каменский.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 шайба.

Ранее Овечкин обошел Гретцки по количеству матчей с голами в регулярном чемпионате.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами