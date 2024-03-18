Журова: в WADA признали, что Валиева не принимала допинг умышленно

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, который заявил, что Россия «пожертвовала» фигуристкой Камилой Валиевой, чтобы защитить тех, кто якобы давал ей допинг. В комментарии «Газете.Ru» Журова заметила, что Ниггли фактически признал невиновность Валиевой в умышленном употреблении запрещенных препаратов.

«Сплетен очень много. Любые сплетни наверняка доходит и до WADA. Версий много, а чем больше версий, тем больше домыслов. Фантазировать на эту тему можно сколько угодно. Но есть очень важный момент: сама Камила точно не принимала допинг умышленно, а вот этого доказать почему-то не удалось. Даже сам Ниггли сейчас говорит, что допустило ошибку окружение, и признает, что Камила сама допинг не принимала. Раз так, тогда простите ее, снимите дисквалификацию и верните медаль», — сказала Журова.

Ниггли в ответ на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к антидопинговым организациям увеличить ответственность для тех, кто дает допинг несовершеннолетним спортсменам, заявил, что соответствующий вопрос рассматривается в рамках пересмотра кодекса WADA. Он заявил, что в России было решено «пожертвовать» Валиевой вместо того, чтобы выдать тех, кто якобы «помогал ей принимать допинг».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее чемпионка России назвала «бредовым» заявление WADA о том, что Валиевой «пожертвовали».