Гимнастка Севастьянова: у меня проблемы из-за того, что я родилась в Киеве

Российская гимнастка Каролина Севастьянова пожаловалась в своих соцсетях на проблемы из-за того, что она родилась в Киеве.

«Каждый вылет и прилет превратился в ночной кошмар из-за моего места рождения. Вчера даже первый раз побывала в комнатке «собеседований». Очень неприятно это все и поделать ничего нельзя», — написала Севастьянова.

Севастьянова родилась в Киеве 25 апреля 1995 года, где ее родители были в командировке.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В отношениях пара состояла год.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Канада ввела санкции против российского гимнаста.