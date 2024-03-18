Промеса назвали примером после ареста в ОАЭ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал нападающего команды Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Литвинов отметил, что Промес был для него одним из лидеров и наставников.

«Он был для меня примером еще тогда, когда я подавал ему мячи», — добавил Литвинов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Промеса.