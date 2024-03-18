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Российский хоккеист признан первой звездой дня в НХЛ

Четыре очка Орлова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ

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Karl B DeBlaker/AP

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов был признан первой звездой дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 18 марта «Каролина» разгромила «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:2. Орлов в этом поединке набрал четыре очка — на его счету дубль и две результативные передачи. Орлов был признан первой звездой завершившегося поединка.

Также очки в этом матче набрал новичок «Харрикейнз», российский нападающий Евгений Кузнецов — на его счету заброшенная шайба и ассист. Для него этот гол стал вторым за новую команду.

Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Тайлер Тоффоли, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал два балла (заброшенная шайба + результативная передача) в матче с «Детройт Ред Уингз», завершившимся победой «пингвинов» со счетом 6:3. Стоит отметить, что российский нападающий «Питтсбурга» Малкин также отметился, отдав голевой пас.

Ранее Артемий Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ.

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