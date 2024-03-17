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Карякин увидел абсолютный цинизм и манипуляцию в словах Макрона про Россию и Игры

Карякин назвал манипуляцией слова Макрона о прекращении огня во время ОИ

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ОНФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин критично высказался о предложении президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это запредельный цинизм! Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы на фронте, подобных предложений бы не было. Абсолютный цинизм и манипуляция», — сказал Карякин.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Николай Валуев высмеял слова Макрона о России и Олимпийских играх.

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