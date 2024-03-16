Петр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, российский боец Петр Ян отказался подписывать новый контракт с промоушеном на шесть поединков из-за неудовлетворительных условий. Об этом сообщили ТАСС в команде Яна.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — заявили в команде бойца.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Ранее Ян показал, как опозорился на интервью.