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Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки

Игорь Ларионов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Торпедо» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился размышлениями о погоне российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки. Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — заявил Ларионов.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. В ночь на 15 марта «Вашингтон» со счетом 2:1 обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Ванкувером». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:00 по московскому времени.

Ранее жена Овечкина рассказала, с кем из российских игроков НХЛ дружит муж.

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