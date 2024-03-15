Канчельскис заявил, что «Спартак» обречен из-за «Зенита»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился размышлениями о противостоянии московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которое состоится в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» — фаворит», — сказал Канчельскис.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра состоится 2 апреля в Москве, ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет 16 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам», а армейцы в полуфинале Пути РПЛ сыграют с «Балтикой».

2 марта «Зенит» и «Спартак» встречались в рамках чемпионата России. Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» призвали не короновать раньше времени.