Игрок «Спартака» назвал виновных в ситуации с Промесом

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью в Telegram-канале журналиста Севастиана Терлецкого высказался о ситуации с задержанием партнера по команде Квинси Промеса.

«Надеемся, что Квинси скоро вернется в команду. Он часть нашей команды, нашей семьи. Он мой партнер по команде, не могу говорить что-то плохое о нем. Так случилось. Неправильно будет говорить, что он подвел команду. Мы же все кричим, что один за всех, и все за одного.

Кто виноват? Значит, все виноваты — вся команда. Не уберегли его», — сказал Литвинов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее в «Динамо» рассказали, что могли подписать такого проблемного игрока, как Промес.