Легенда «Зенита» Кержаков рассказал, кто станет чемпионом России в текущем сезоне

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что клуб с берегов Невы выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) в шестой раз подряд, передает Legalbet.

«Воспользуется ли «Зенит» проблемами конкурентов? Конкуренты должны думать, чем им воспользоваться. Но, я не думаю, что это произойдёт в этом сезоне. «Зенит» снова станет чемпионом», — сказал Кержаков.

Санкт-петербургский «Зенит» является десятикратным чемпионом страны. Свой первый титул команда из Северной столицы выиграла еще во времена СССР, а девять чемпионств завоевала, начиная с 2007 года. Причем под руководством Сергея Семака команда выиграла пять последних чемпионатов Российской премьер-лиги подряд. Кроме того, именно «Зенит» является лидером РПЛ после 20 сыгранных туров в нынешнем сезоне, набрав 40 очков. «Краснодар», идущий в таблице на втором месте, занимает второе место. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (38).

Ранее была названа причина, почему «Зенит» в организации превосходит другие клубы РПЛ.