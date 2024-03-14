В Сербии назвали шоком увольнение Ивича из «Краснодара»

Сербское издание Sportal назвало шоком увольнение из «Краснодара» главного тренера команды Владимира Ивича.

«Шок для всех, сказка закончилась. Еще недавно Ивич был героем Краснодара, а теперь он уже бывший. Команда в чемпионате России потерпела одно поражение и сыграла вничью, а также вылетела из Кубка России. Руководству «Краснодару» не хватило терпения», — говорится в статье.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится после перерыва на матчи сборных.

Ранее стало известно о реакции игроков «Краснодара» на увольнение Ивича.