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В Сербии назвали шоком увольнение Ивича из «Краснодара»

Сербское издание Sportal об увольнение Ивича из «Краснодара»: шок для всех

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Официальный сайт «Уотфорда»

Сербское издание Sportal назвало шоком увольнение из «Краснодара» главного тренера команды Владимира Ивича.

«Шок для всех, сказка закончилась. Еще недавно Ивич был героем Краснодара, а теперь он уже бывший. Команда в чемпионате России потерпела одно поражение и сыграла вничью, а также вылетела из Кубка России. Руководству «Краснодару» не хватило терпения», — говорится в статье.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится после перерыва на матчи сборных.

Ранее стало известно о реакции игроков «Краснодара» на увольнение Ивича.

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