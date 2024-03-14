Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка Касаткина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Касаткина проиграла китаянке Юэ на турнире в Индиан-Уэллсе

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:3.

На счету Касаткиной один эйс, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также восемью реализованными брейк-пойнтами из 15. В следующем круге китайская теннисистка сразится с американкой Кори Гауфф.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет 3063 очка. Ее соперница расположилась на 49-й строчке в списке лучших теннисисток. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (6975 очков).

Ранее оператор пошутил над теннисистом Даниилом Медведевым, показав зрителя с вязанием.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами