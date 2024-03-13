В «Зените» порадовались, что у них нет такого, как Промес

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о скандальной ситуации вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Как бы поступил, будь Промес у нас в команде? Это вопрос теоретический. Мы практики, а не теоретики. Если бы был на месте руководителей «Спартака»? По счастью, я не на месте руководителей «Спартака», — сказал Медведев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Промес пропустил две стартовые встречи после возобновления сезона.

Ранее сообщалось, что Промес в ближайшее время не вернется в Россию.