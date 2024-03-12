В «Зените» рассказали, интересен ли клубу Промес

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, заявил, что клуб не заинтересован в услугах игрока московского «Спартака» Квинси Промеса, передает «Спорт-Экспресс».

«Интересен ли Промес «Зениту»? Нет», — сказал Медведев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей.

Ранее в Российской футбольном союза (РФС) заявили, что негативно относятся к ситуации игрока «Спартака» Промеса.