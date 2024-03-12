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Даниил Медведев вышел в следующий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисист Медведев обыграл Корду и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

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Ciro De Luca/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Себастьян Корду.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 32 минут, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

За выход в 1/4 финала Медведев поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

Перед началом турнира в Индиан-Уэллсе Медведев заявил, что планирует удивить своих соперников новыми приемами и новым арсеналом, который он использует в своей игре.

«Посмотрим, как все пройдет в Индиан-Уэллс, смогу ли я добавить в свою игру новые элементы. Я уже начал в Австралии. Очень осторожно. Нельзя действовать радикально и менять все с первого матча», — сказал Медведев.

На турнире в Индиан-Уэллсе 2023 года Медведев дошел до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 6:3, 6:2.

Ранее Андрей Рублев сенсационно вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе.

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