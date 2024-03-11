Бывший тренер сборной России назвал причину поражения «Спартака» от «Факела»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) случилось из-за грубых ошибок столичной команды.

По его словам, команда Гильермо Абаскаля в целом провела скучную игру.

«Спартак» совсем ничего не смог сделать. Какая-то безликая игра, набор отдельно взятых футболистов, не сотканых в единое полотно, никакой идеи не просматривалось. Да и огромного желания во что бы то ни стало добиться победы не хватало, поэтому поражение выглядит полностью закономерным. «Спартак» разочаровал. Те мячи, которые они пропустили, можно назвать в некоторой степени случайными, но эти случайности вызваны качественной и ярко выраженной игрой воронежцев. У красно-белых почти ничего в атаке не получалось, они допускали элементарные ошибки у своих ворот, из-за чего и проиграли», — заявил Игнатьев.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Борис Игнатьев заявил, что удивился поражению «Спартака» от «Факела».