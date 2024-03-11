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Клуб Серии А уволил тренера за удар футболиста головой

Итальянский «Лечче» уволил тренера Д'Аверса за удар игрока соперника

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Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клуб итальянской Серии А «Лечче» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера команды Роберто Д'Аверсы.

«После событий, произошедших в конце матча «Лечче» — «Верона», футбольный клуб «Лечче» объявляет, что тренер Роберто Д'Аверса освобожден от своих обязанностей. Тренера и его персонал благодарят за проделанную работу», — сказано в сообщении.

Д'Аверса возглавлял «Лечче» с 2023 года.

В матче 28-го тура Серии А «Лечче» играл с «Вероной». После финального свистка арбитра Д'Аверса подошел к нападающему Тома Анри и нанес ему удар головой в лицо. Матч завершился победой «Вероны» со счетом 1:0. Гол на счету Майкла Фолоруншо. Тома Анри в добавленное ко второму тайму время получил две желтые карточки и был удален с поля.

После 28 матчей Серии А «Лечче», набрав 25 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Вероны» стало 26 очков (13-е место). Лидером чемпионата продолжает оставаться миланский «Интер» (75 очков). На 16 очков меньше у идущего вторым «Милана». Тройку лидеров замыкает «Ювентус» (58 очков).

Ранее стало известно, почему в «Спартаке» не хотят назначать Карпина тренером.

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