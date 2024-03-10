Мостовой высказался о СВО

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о специальной военной операции. Его слова передает Sports.

«Изменилась ли атмосфера в России после начала СВО? Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.

Большинство устало от этого. Люди хотят жить спокойно и без проблем», — сказал Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Сборная Украины продолжает проводить международные матчи.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сборная России по футболу представила новую форму.