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Россиянин Петр Ян сделал заявление после победы на UFC 299

Боец Петр Ян о победе над Ядонгом: сезон реваншей открыт

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян после победы над представителем Китая Сонгом Ядонгом заявил, что хочет провести поединок с сильным соперником, передает Sport24.

«Я вернулся. Я хочу жесткий бой с сильным соперником. Неважно, кто это будет. Сезон реваншей открыт», — сказал Ян.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

В рамках главного карда UFC 299 состоятся еще четыре боя: Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена, Кевин ХолландМайкл Пейдж, Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени, Шон О'Мэлли — Марлон Вера.

Ранее боец UFC заявил, что в Москве его обокрал таксист.

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