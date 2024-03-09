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Бывший футболист «Рубина» подверг критике игру команды в текущем сезоне

Бывший футболист «Рубина» Попов: игроки команды мучают мячик и футбол

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов подверг критике игру команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«У Рубина» ноль шансов бороться за медали в чемпионате. У команды нет игры, а без нее сложно бороться за медали. Они отбиваются, мучают мячик и футбол», — сказал Попов.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает седьмое место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Краснодар», набрав 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от сине-бело-голубых на пять баллов, но имеют игру в запасе.

В следующем матче «Рубин» сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча состоится 9 марта. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Клуб с берегов Невы по итогам прошлого сезона набрал 70 очков.

Ранее экс-игрок сборной Россиипровалил просмотр в худшем клубе Словении.

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