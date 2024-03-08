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Бывший форвард ЦСКА и «Спартака»: уже видно, что «Краснодару» тяжело

Экс-футболист Масалитин: «Краснодар» создавал моменты только после удаления

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул. Специалист отметил, что команда тяжело начала весеннюю часть сезона не только по результатам, но и по игре, что может сказаться на ее перспективах.

«Надо дождаться пока, как сыграет «Зенит». Как «Динамо» еще сыграет. Только после этого тура можно будет говорить о том, чего и как. Но уже видно, что «Краснодару» тяжело. Очки даются очень нелегко. «Краснодар» в концовке пропустил в домашнем матче с «Рубином», здесь в начале матча практически ничего не создал, а моменты возникали только после удаления своего же игрока. Тогда и гол состоялся, и еще подходы были интересные», — отметил Масалитин.

«Краснодар», по-прежнему лидирующий в Российской премьер-лиге, не смог одержать побед в двух турах после возобновления сезона. За домашней ничьей с казанским «Рубином» (1:1) последовало поражение в Ростове-на-Дону от «Ростова» (1:2). Теперь санкт-петербургский «Зенит» выйдет на первое место, если сможет в этом туре обыграть «Урал» в Екатеринбурге.

Ранее лучшего бомбардира московского ЦСКА обвинили в меркантильности.

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