Карпин и Онопко повторили знаменитую фотографию из 90-х

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко воспроизвели знаменитую фотографию из 90-х в ролике, посвященном предстоящей игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

В видео, опубликованном в Telegram-канале «Ростова», Карпин, разговаривая по телефону, садится в ВАЗ-2107, за рулем которой сидит Онопко. В конце ролика бывший капитан сборной России смотрит в камеру, тем самым повторяя кадр из 90-х.

Матч 20-го тура «Ростов» — «Краснодар» пройдет в Ростове-на-Дону 8 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В текущем сезоне подопечные Валерия Карпина после 19-ти туров Российской премьер-лиги набрали 24 очка и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» с 39-ю баллами занимает первое место. На втором месте идет петербургский «Зенит» (37), на третьем — московское «Динамо» (35).

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