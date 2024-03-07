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Жена Овечкина о возможном снайперском рекорде мужа: будем рыдать все

Жена хоккеиста Овечкина Анастасия: для всей России важно побить рекорд Гретцки

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Анастасия Шубкская, жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, заявила, что для всей России важно, чтобы ее муж побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что это важно в принципе для всей России. Это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить. Скорее всего, будем рыдать все», — сказала Шубская.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

Всего в текущем сезоне НХЛ российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбургом».

Ранее Овечкин продлил свою результативную серию в НХЛ.

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