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В Госдуме заявили, что Международный паралимпийский комитет отрицает существование России

Депутат Журова: над российскими спортсменами продолжают издеваться

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась об условиях, которые Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвинул для российских и белорусских спортсменов, которые получат право выступить на Паралимпийских играх – 2024 в Париже в нейтральном статусе. Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте считает, что ситуацию пытаются представить так, как будто России не существует.

«Понятно, что продолжают издеваться над нашими и белорусскими спортсменами. Причем здесь же такая уникальная ситуация: весь мир же прекрасно понимает, что они есть, но надо показать, что их нет. Каким-то таким образом: мы вроде бы не нарушаем ваши права, смотрите, допускаем в нейтральном статусе. А что дальше вы ничего не можете… Мы не хотим, чтобы в мире вас видели на Открытии и Закрытии Игр. Допускаю, что им в итоге и не разрешат прийти на награждение, и не будет никакой информации, что они выиграли. История же идет дальше. Заранее предупредить о событии, что его не будет! Этих фамилий не будет в списках победителей, вы никогда не прочитаете об этом в Википедии. Нонсенс! Такое предложение впервые», — считает Журова.

МПК объявил, что атлеты из России и Белоруссии смогут попасть на Паралимпиаду-2024 только в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна, а также любой символики. Они не будут допущены до церемоний Открытия и Закрытия соревнований, а также не имеют права относиться к силовым структурам государств.

Ранее было названо количество квот, предоставленных российским пловцам на Паралимпиаду.

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